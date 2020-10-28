Москва, 28 октября 2020, 09:55 — REGNUM В России нужно продлить действие ставки НДС в 10% на услуги авиакомпаний по внутренним воздушным перевозкам пассажиров, но только в том случае, если это отразится на стоимости билетов. Об этом 28 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей.
Поэтому, как полагает эксперт, нужен прозрачный механизм контроля цены авиабилетов с учетом этой меры поддержки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что предстоящей зимой положение российских авиакомпаний может серьезно ухудшиться из-за роста цен на билеты при дополнительном повышении ставки НДС.