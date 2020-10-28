Москва, , 09:55 — REGNUM В России нужно продлить действие ставки НДС в 10% на услуги авиакомпаний по внутренним воздушным перевозкам пассажиров, но только в том случае, если это отразится на стоимости билетов. Об этом 28 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Однозначно продлить! Но при одном условии — это должно отражаться в стоимости билетов. Иначе мера бессмысленна, — сказал Пальченко. — Когда граждане России летят на отдых за рубеж, то значительные средства покидают экономику страны. Сохранять их, помимо прочего, — задача внутреннего туризма. Однако есть риск, что предложенная мера не скажется на стоимости билетов. Как известно, сейчас стоимость авиабилетов рассчитывается компьютерами авиакомпаний, исходя из текущих продаж на данный рейс. И если есть возможность содрать с пассажира побольше, то программа так и сделает, вне зависимости от величины НДС».

Поэтому, как полагает эксперт, нужен прозрачный механизм контроля цены авиабилетов с учетом этой меры поддержки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что предстоящей зимой положение российских авиакомпаний может серьезно ухудшиться из-за роста цен на билеты при дополнительном повышении ставки НДС.