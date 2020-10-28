Тамбов, , 09:54 — REGNUM Один из старейших спиртзаводов Тамбовской области — ЗАО «Волковский спиртзавод» получил банкротный иск. Претензии УФНС России по Тамбовской области пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд (сс) succo

Исковое заявление было подано 27 октября 2020 года. Сумма исковых требований — 7 123 374,07 рубля. Подробности пока неизвестны.

К спиртозаводу финансовые претензии имеет не только налоговый орган. Так, на 28 октября назначено заседание по иску АО «Биохим», которое работает в сфере производства пищевого спирта с 1999 года. Компания, чьим учредителем выступал комитет по управлению имуществом Тамбовской области, требует взыскать с завода 26 118 188 рублей 22 копейки.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Волковский спиртзавод» учреждено в августе 2004 года в Тамбове. Уставный капитал — 380 млн рублей. Директор с 2013 года — Елена Полубояринова. Учредители — ООО «Белстаринвест» из Воронежской области (на сегодня ликвидировано) и Григорий Федяков.

По данным с сайта спиртзавода, предприятие ведёт историю с 1904 года.

В августе 2020 года СУ СК по Тамбовской области сообщило, что в рамках расследования уголовного дела в ЗАО «Волковский спиртзавод» погашена задолженность по зарплате более чем перед 70 работниками на общую сумму свыше 5 млн рублей.