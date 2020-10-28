Москва, , 09:51 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает неконструктивной позицию КПРФ по проекту федерального бюджета на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

«Если коммунисты против бюджета, то пусть откажутся от миллиарда рублей, который КПРФ ежегодно получает из бюджета на партию», — заявил Жириновский.

Бюджет — это главный закон страны, подчеркнул он.

«Принятие закона — это обязанность депутатов Госдумы, а если отказываетесь — имеете право, тогда в январе не получаете деньги. По бюджету этому коммунистам будет положен миллиард рублей — откажитесь!», — отметил парламентарий.

КПРФ не будет голосовать в поддержку проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы, сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

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