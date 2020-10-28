Таганрог, Ростовская область, , 09:47 — REGNUM В Таганроге Ростовской области продвинуться в решении вопроса очерёдности в детские сады планируется путём строительства дошкольного учреждения в районе жилого микрорайона «Русское поле». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

На Мариупольском шоссе будет построен трёхэтажный детский сад, который сможет принять 220 дошколят. Здесь также будут открыты ясельные группы.

Подрядчик — АО «СМУ-Донаэродорстрой» — до конца 2020 года планирует возвести бетонный каркас здания, оснастить будущий детский сад инженерной инфраструктурой. Предполагается, что детский сад распахнёт двери для воспитанников в сентябре 2021 года.