Москва, 28 октября 2020, 09:44 — REGNUM КПРФ не будет голосовать в поддержку проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
«Мы за этот бюджет не голосовали и не будем голосовать», — заявил Зюганов.
Больше всего парламентария возмутило низкое финансирование науки, здравоохранения и образования.
«Бюджет скукоживается, финансово-экономическая политика старая… Жиреют олигархи и чиновники», — констатировал Зюганов.
Госдума подготовила постановление, где указаны направления, на которые рекомендуется потратить дополнительные средства в случае появления доходов бюджета.
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