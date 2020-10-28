Москва, , 09:44 — REGNUM КПРФ не будет голосовать в поддержку проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

«Мы за этот бюджет не голосовали и не будем голосовать», — заявил Зюганов.

Больше всего парламентария возмутило низкое финансирование науки, здравоохранения и образования.

«Бюджет скукоживается, финансово-экономическая политика старая… Жиреют олигархи и чиновники», — констатировал Зюганов.

Госдума подготовила постановление, где указаны направления, на которые рекомендуется потратить дополнительные средства в случае появления доходов бюджета.

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