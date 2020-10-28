Сеул, , 09:46 — REGNUM В октябре 2020 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 91,6 пункта, что на 12,2 пункта выше, чем в сентябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, темпы роста показателя — рекордные с апреля 2009 года.

Эксперты отмечают, что увеличение индекса связано с замедлением роста числа новых случаев заражения коронавирусом и смягчением режима социального дистанцирования.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.