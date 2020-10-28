Владикавказ, , 09:39 — REGNUM Международный аэропорт Северной Осетии «Владикавказ» 25 октября перешел на осенне-зимнее расписание. В нем появились новый рейсы по популярным направлениям. Так, несмотря на завершение летнего сезона на курортах Черноморского побережья, увеличивается до четырех раз в неделю число рейсов в Сочи. Полеты выполняются авиакомпанией «ЮТэйр».

До пяти рейсов в неделю вырастет частота рейсов в Санкт-Петербург. Перевозку пассажиров в город на Неве выполняет компания «Победа».

Самым популярным маршрутом по-прежнему остается Москва. Из аэропорта во Владикавказе можно вылететь во все столичные авиагавани. Рейсы выполняются до четырех раз в сутки авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Победа», а также «S7 Airlines» и «ЮТэйр».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об увеличении рейсов в осенне-зимнем расписании заявили и в руководстве еще одного северо-кавказского аэропорта — «Минеральные воды».

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