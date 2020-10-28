Москва, , 09:31 — REGNUM Законопроект о проекте федерального бюджета на 2021−2023 годы Госдума намерена обсудить во втором чтении 24 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Комитет предлагает… вынести в случае принятия бюджета в первом чтении уже на второе чтение 24 ноября», — сообщил Макаров.

Ко второму чтению предстоит большая работа, отметил парламентарий.

«Нам предстоит рассмотреть очень много вопросов, связанных уже с конкретным распределением средств, это в первую очередь, касается регионов страны. Нам предстоит перераспределить порядка 1,5 трлн рублей, направленных на такие вопросы, как поддержка выплаты зарплаты, сбалансированность регионов, это средства. которые пойдут на классное руководство, средства, которые пойдут на горячие питание в школах, — не буду перечислять все те вопросы, которые должны быть решены уже в рамках второго чтения, для того, чтобы все регионы могли планировать свои бюджеты исходя из тех цифр, которые лягут в основе бюджета федерального», — завил Макаров.

В целом, по мнению главы комитета, бюджет «является очень неплохой основой для экономического роста страны и для гораздо более эффективного решения проблем, которые стоят перед экономикой и перед людьми».

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