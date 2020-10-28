Махачкала, , 09:40 — REGNUM Суммарная площадь теплиц в Дагестане с 2012 года увеличилась в 100 раз и на начало 2020 года составляла 618 га. В прошлом году в них было выращено 69,7 тыс. тонн овощей, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отмечается, что в основном рост площадей под закрытый грунт в Дагестане обеспечен за счет строительства малогабаритных теплиц. В то же время, по данным ведомства, в республике реализованы несколько проектов по строительству современных тепличных комплексов, в том числе при государственной поддержке.

В ближайшей перспективе в Дагестане может появиться еще одна современная теплица площадью 50 га. По информации инвестора, проект позволит ежегодно производить до 20 тыс. тонн овощей и обеспечит рабочими местами до 500 человек.

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