Москва, , 09:32 — REGNUM По итогам сентября 2020 года российские автолюбители приобрели 5057 единиц машин D-сегмента (большие семейные автомобили), что на 12,8% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Лидером продаж среди автомобилей D-сегмента в сентябре стала модель KIA K5. Данную машину приобрели 2251 человек.

На втором месте разместилась модель Hyundai Sonata, чьи продажи составили 632 единицы, что на 6% больше, чем было продано год назад. Тройку лидеров D-сегмента замыкает модель KIA Optima — 584 проданных в сентябре авто. Здесь падение продаж составило 77,5%.

Четвёртое и пятое места рейтинга замыкают BMW 3-Серии (533 ед.) и Mazda6 (336 ед.)

С начала 2020 года по сентябрь включительно в России было куплено 28 052 машины D-сегмента. Это на 26,4% меньше, чем год назад.

Напомним, с января по сентябрь нынешнего года российские автолюбители купили 375 легковых машин А-сегмента (сегмент машин особо малого класса) — на 26% больше результата прошлого года.

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