Москва, , 09:27 — REGNUM «Справедливая Россия» намерена голосовать против проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

«Справедливая Россия» будет голосовать против бюджета, так как в нем не заложены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам», — заявил Емельянов.

Есть и другие разногласия с правительством в сфере экономической политики.

«Если правительство во главу угла ставит борьбу с инфляцией, то мы считаем, что главная задача экономической политики — должен быть экономический рост, основанный на стимулировании потребительского спроса», — заявил Емельянов.

Госдума 28 октября в первом чтении обсудит проект дефицитного федерального бюджета на 2021−2023 годы.

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