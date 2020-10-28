Сеул, , 09:28 — REGNUM В сентябре 2020 года в Южной Корее мигрировали 621 тыс. человек, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель сентября с 2009 года. Эксперты отмечают, что рост миграции связан с увеличением спроса на покупку/продажу, а также аренду жилой недвижимости.

Известно, что самый большой отток населения наблюдается в Сеуле (10 044 человека), Инчхоне (1336 человек), Тэгу (1192 человека). А приток населения — в провинции Кёнгидо (15 208 человек), провинции Канвондо (640 человек), в Сэджоне (623 человека).

Количество мигрантов на 100 человек в стране составило 14,8%, что на 2,5% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.