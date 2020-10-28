Казань, 28 октября 2020, 09:25 — REGNUM В Татарии с помощью чипов или меток до конца 2028 года планируют идентифицировать всех животных. Об этом сообщил начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

«Полностью всех животных должны будем идентифицировать, включая собак и кошек, а также пчелосемьи. Птица будет идентифицироваться групповым методом, а поросята индивидуально. По экзотическим животным, может быть, будут какие-то изменения, мы не знаем, закон ведь еще не принят. Но верблюды точно будут идентифицироваться», — отметил глава ведомства.

Он отмечает, что пока идет подготовка федерального законопроекта, идентификация животных является добровольной. После его принятия, в первой половине 2021 года, реализация продукции, мяса и поголовья без идентификации будет невозможна. На усмотрение владельца животного чипируют или ставят метку. Его номер вносится в единую общероссийскую электронную базу, и о животном можно будет узнать полную информацию с момента рождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в рамках цифровизации АПК запустили систему единой идентификации животных. В республике пилотными районами по этой работе стали Балтасинский и Арский районы, в которых начали бирковать новорожденных телят.

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