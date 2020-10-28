Казань, 28 октября 2020, 09:25 — REGNUM В Татарии с помощью чипов или меток до конца 2028 года планируют идентифицировать всех животных. Об этом сообщил начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов.
Он отмечает, что пока идет подготовка федерального законопроекта, идентификация животных является добровольной. После его принятия, в первой половине 2021 года, реализация продукции, мяса и поголовья без идентификации будет невозможна. На усмотрение владельца животного чипируют или ставят метку. Его номер вносится в единую общероссийскую электронную базу, и о животном можно будет узнать полную информацию с момента рождения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в рамках цифровизации АПК запустили систему единой идентификации животных. В республике пилотными районами по этой работе стали Балтасинский и Арский районы, в которых начали бирковать новорожденных телят.
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