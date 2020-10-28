Казань, , 09:25 — REGNUM В Татарии с помощью чипов или меток до конца 2028 года планируют идентифицировать всех животных. Об этом сообщил начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

« Полностью всех животных должны будем идентифицировать, включая собак и кошек, а также пчелосемьи. Птица будет идентифицироваться групповым методом, а поросята индивидуально. По экзотическим животным, может быть, будут какие-то изменения, мы не знаем, закон ведь еще не принят. Но верблюды точно будут идентифицироваться », — отметил глава ведомства.

Он отмечает, что пока идет подготовка федерального законопроекта, идентификация животных является добровольной. После его принятия, в первой половине 2021 года, реализация продукции, мяса и поголовья без идентификации будет невозможна. На усмотрение владельца животного чипируют или ставят метку. Его номер вносится в единую общероссийскую электронную базу, и о животном можно будет узнать полную информацию с момента рождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в рамках цифровизации АПК запустили систему единой идентификации животных. В республике пилотными районами по этой работе стали Балтасинский и Арский районы, в которых начали бирковать новорожденных телят.

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