Кызыл, , 09:10 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол обсудил с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой развитие туристического потенциала республики. По его словам, разговор получился вдохновляющим и мотивирующим, а тема особенно актуальной в связи со сложившейся ситуацией в стране и мире, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В непростых условиях люди как спасение ищут живительную природу, когда можно побывать сразу в нескольких природных зонах, от полутундры до песчаных дюн, увидеть тайгу, горные реки, горячие и холодные лечебные источники. Все это есть у нас в Туве», — написал он на своей странице в инстаграм.

По мнению главы, руководитель Ростуризма не просто понимает, но и предметно обсуждает, как лучше использовать потенциал регионов, чтобы туризм стал драйвером развития. Шолбан Кара-оол обещал обязательно участвовать в конкурсах агентства, напомнив о создании рекреационного кластера в республике.

В него вошли туристский многофункциональный центр «Чагытай», горнолыжный комплекс «Тайга», комплекс «Дус-Холь», центры для лицензионной рыбалки. Кроме того, в регионе развивается инфраструктура гостеприимства.

«Есть новый гостиничный комплекс «Эне-Сай», у нас новая, современная взлетно-посадочная полоса в аэропорту г. Кызыла, который уже получил статус международного, начинаем создавать там международный сектор, в этом году заканчивается разработка документации по модернизации многостороннего пункта пропуска Хандагайты-Боршоо, начинаются строительные работы», — заключил глава республики.