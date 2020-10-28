Уфа, , 09:08 — REGNUM Международные рейсы возобновляются из аэропорта «Уфа». Об этом 28 октября сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

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По сообщению пресс-службы аэропорта, согласно решению правительства РФ, из аэропорта «Уфа» возобновляется выполнение международных рейсов с 27 октября текущего года.

Сообщается, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ граждане России, которые возвращаются на родину воздушным транспортом, должны заполнить анкету прибывающего на борту и заполнить соответствующие формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Россию.

Кроме этого, им необходимо в течение трех суток со дня прибытия в Россию сдать тест на коронавирус и опубликовать сведения о результате теста в специальной форме на Едином портале государственных услуг.