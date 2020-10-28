Иркутск, , 09:01 — REGNUM Власти Иркутской области объявили о скором завершении капитального ремонта жилья, пострадавшего в результате мощнейшего наводнения. Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова руководителя Службы заказчика Иркутской области Алексея Грешилова, речь идёт о 30 ноября 2020 года.

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Сейчас работы выполнены на 75%. В 25% жилых помещений работы находятся на финальной стадии.

«Согласно постановлению правительства Иркутской области, последним днем приёма заявлений на перечисление полного расчета является 30 ноября, но сроки могут быть скорректированы из-за коронавирусной инфекции. Её выявили у некоторых собственников жилья. Для таких людей, возможно, будут внесены коррективы по приёмке и оплате проведённых работ», — пояснил чиновник.

Напомним, на проведение работ собственникам жилья выдают сумму из расчёта шесть тысяч рублей за квадратный метр. Её переводят в два этапа. Сначала аванс, после завершения работ — окончательный расчёт. Собственники могут самостоятельно ремонтировать дом или нанять специалистов. Все расходы необходимо документально подтвердить. Перед окончательной оплатой качество ремонта проверяют специалисты Службы заказчика Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Иркутскую область постигло мощнейшее наводнение. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Подлежащими ремонту признаны 2598 жилых помещений. Значительная часть домов, которым требуется капитальный ремонт, находится в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе. Это 1485 объектов. В 1239 из них работы завершены.