Ярославль, , 09:00 — REGNUM В 2020 году «Ярославльводоканал» проложил около трех километров новых водопроводных сетей и около двух километров сетей канализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Работы по прокладке водопровода в Ярославле «Ярославльводоканал»

Строительство ведется в рамках инвестиционной программы предприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в 2018—2021 годах. Программа позволяет подключать к воде и канализации новостройки Ярославля и Ярославского района. Сейчас работы в рамках инвестиционной программы ведутся на улицах Садовой, Калинина, Лескова, Институтской.

Работы по прокладке водопровода в Ярославле «Ярославльводоканал»

А в центре города на улице Революционной сотрудники АО «Ярославльводоканал» проводят новые коммуникации к дому № 13. Это здание является памятником архитектуры XIX века, ранее в нем располагались склады Крохоняткиных.

Объект культурного наследия регионального значения в 2015 году был передан Ярославскому историко-архитектурному музею-заповеднику. Предполагается, что в этом здании разместятся экспозиции музея после переезда из комплекса бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Историческое здание требует обновления коммуникаций. На улице Революционной специалисты «Ярославльводоканала» прокладывают водопровод диаметром 63 мм. Работы производятся методом ГНБ (горизонтальное направленное бурение). Реализация инвестиционной программы будет продолжена.

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