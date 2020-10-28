Москва, , 08:56 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2020 года российские автолюбители приобрели на вторичном рынке 1 112 000 легковых автомобилей японских марок. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Порядка 40% от всех перепроданных в России автомобилей японских компаний имеют правое расположение руля (444 тыс. экземпляров). Остальные подержанные японские авто (60%) соответственно имеют руль слева — 668 тыс. машин.

Отмечается, что с января по сентябрь нынешнего года жители Сибирского федерального округа купили больше всего подержанных праворульных машин японских марок — 303 тыс. экземпляров.

На втором месте по количеству перепродаж таких автомобилей оказался Дальневосточный федеральный округ, где за указанный период было перепродано 252 тыс. праворульных японских автомобилей. На третьем месте регионального рейтинга Центральный федеральный округ, на который пришлось 174 тыс. машин с правым рулём из страны Восходящего солнца.

Напомним, около половины всех легковых машин с пробегом японских марок покупают на Дальнем Востоке и в Сибири.

Читайте также: Назван самый дорогой автомобильный бренд в мире