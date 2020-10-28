Киев, 28 октября 2020, 08:34 — REGNUM Цены на газ для населения и предприятий Украины в ближайшем будущем продолжат расти. Об этом сообщила пресс-служба компании НАК «Нафтогаз Украины».
Населению Украины следует быть готовым к дальнейшему росту цены на топливо, отметили в компании.
Напомним, ранее «Нафтогаз» объявил о повышении цены на газ для населения на 35% в ноябре 2020 года.
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