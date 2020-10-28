Киев, , 08:34 — REGNUM Цены на газ для населения и предприятий Украины в ближайшем будущем продолжат расти. Об этом сообщила пресс-служба компании НАК «Нафтогаз Украины».

«Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растёт спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые по распоряжению правительства используются для расчёта цены газа для производителей тепла», — сказано в сообщении.

Населению Украины следует быть готовым к дальнейшему росту цены на топливо, отметили в компании.

«Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста», — добавили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее «Нафтогаз» объявил о повышении цены на газ для населения на 35% в ноябре 2020 года.

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