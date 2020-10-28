Минск, , 08:32 — REGNUM В белорусском городе Бобруйске открылся новый дилерский центр Lada. Об этом сообщается на официальном сайте АвтоВАЗа.

Бобруйск стал десятым городом в Белоруссии, где был открыт новый автоцентр Lada.

Импортером российских машин в страну является компания ''Ардера''. Эта фирма построила в белорусском городе современный автоцентр, который выполнен по стандартам компаний Lada и Renault.

Площадь дилерского центра составляет более двух тысяч квадратных метров. В здание автоцентра размещены выставочный зал с автомобилями, 13 сервисных постов, где производятся ремонт и обслуживание машин, а также размещен склад запчастей. Кроме того, в автоцентре есть большой парк моделей для тест-драйва.

Напомним, в сентябре нынешнего года в России было куплено 29 257 легковых автомобилей бренда Lada на общую сумму 19,1 млрд рублей. В указанный месяц наибольшую выручку дилерам Lada принесла модель Vesta (9683 ед.; 7,2 млрд рублей).

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