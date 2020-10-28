Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 27 октября закрылись небольшим ростом. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,40%, до $40,63. Цена повышалась до $41,45 на фоне бушующего урагана «Zeta» в Мексиканском заливе, но вернулась к уровню $40,60 из-за плохой эпидемиологической обстановки в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтяные компании снизили добывающие мощности из-за угрозы со стороны урагана. Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс заявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

Скорее всего, ураган обойдет стороной Луизиану и выйдет на побережье Нового Орлеана. Поскольку он первой категории, то при достижении суши быстро исчезнет. Сейчас скорость движения составляет 70 миль в час.

Заболеваемость COVID-19 в мире бьет рекорды. Число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в мире перешагнуло отметку в 400 тыс. и продолжает удерживаться выше этого уровня. Правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что бьет по спросу на энергоресурсы.

По данным отчета Американского института нефти (API), за неделю до 23 октября запасы сырой нефти увеличились на 4,58 млн баррелей, запасы бензина — на 2,25 млн баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 5,33 млн баррелей. Сегодня выйдет официальный отчет минэнерго США. Ожидается, что запасы сырой нефти поднимутся на 1,153 млн. По запасам бензина и дистиллятов ожидается снижение на 19 тыс. и 2 млн баррелей соответственно.

Сегодня, 28 октября, на торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $40,46 (-0,42%). Покупатели не смогли удержаться 27 октября на уровне $41,45. Цена вернулась к уровню $40,43.

Возросли риски для нисходящего движения к уровню $38,80. Чтобы на рынок вернулись бычьи настроения, покупателям нужно сегодня закрыть день выше отметки $41,50.

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