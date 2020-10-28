Москва, , 08:11 — REGNUM В первой половине дня 27 октября пары доллар/рубль и евро/рубль торговались относительно спокойно. Падение рубля ускорилось на вечерних торгах на фоне негативных сигналов с внешних рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам 27 октября закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 1,22%, до 77,31 руб., евро/рубль — на 1,20%, до 91,32 руб., фунт/рубль — на 1,31%, до 100,89 руб. Рубль открылся снижением к иностранным валютам и ослаблялся до закрытия вечерней сессии.

Заболеваемость COVID-19 во многих европейских странах бьет рекорды. Число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в мире перешагнуло отметку в 400 тыс. и продолжает удерживаться выше этого уровня. Правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для экономики.

Дополнительное давление на валюты развивающихся стран оказала турецкая лира, которая обновила исторический минимум. Лира подешевела к доллару США на 1,32%, до 8,1831 за доллар. С начала года она потеряла более 40%.

На лиру оказывает давление напряженность в отношениях Турции с США и Францией, спор с Грецией в Восточном Средиземноморье, война в Нагорном Карабахе и слабая поддержка валюты со стороны турецкого Центробанка.

Сегодня, 28 октября, на торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $40,42 (-0,52%). Утром основные валюты показывают смешанную динамику по отношению к доллару США.

Принятие нового пакета мер поддержки экономики США переносится на ноябрь. На первом плане остается пандемия и предстоящее заседание ЕЦБ.

Пик налоговых платежей пройден. Рубль остался без поддержки. Из-за пандемии дешевеет нефть. Покупатели не смогли удержаться вчера на уровне $41,45. Цена вернулась к уровню $40,43. Возросли риски для нисходящего движения к уровню $38,80.

Снижение цен на нефть приведет к очередному ослаблению рубля до 78,50. Чтобы рубль продолжил укрепляться, цене нужно опуститься ниже 76,60 руб.

Читайте также: 30 лет назад в России за $1 давали 1 рубль 80 копеек