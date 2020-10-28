Чебоксары, , 08:08 — REGNUM В Чувашии сформировали предварительный список перспективных инвестиционных проектов. В частности, в него включено 100 проектов, которые будут реализованы в Чебоксарах. Такие данные приводятся в проекте стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2035 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общий объём инвестиций, который заявлен в рамках реализации 100 чебоксарских проектов, оценивается в 163 580,91 млн рублей.

Самые крупные проекты, за исключением действующих жилищных застроек, представлены в разделах «Информационные технологии» и «Торговля». Так, 3500 млн рублей предусмотрено в 2020 — 2025 годы на строительство торговых центров «Леруа Мерлен», «Декатлон», «Детский мир», «Лента». В 3000 млн рублей оценивается проект ООО «Интеллектуальные сети» по созданию центра кибербезопасности в энергетике и промышленности.

Наибольшее число проектов представлено в разделе «Туризм» — 24. По объёму инвестиций лидером является проект ООО «Мегаполис — Чебоксары»: общество заявило о 1058 млн рублей на строительство многофункционального гостиничного комплекса на улице Нижегородская .

22 проекта представлены в разделе «Машиностроение». Из них самые крупные следующие: создание производства тракторной техники малой и средней мощности ООО «МИГ «КТЗ» (выпуск новой линейки тракторов до 10 тыс. штук в год) с объёмом инвестиций в 2000 млн рублей, создание и освоение серийного производства модельного ряда гусеничных тракторов массой до 110 тонн на ООО «ПК «Промтрактор» (разработка и запуск производства нового семейства тяжелых гусеничных бульдозеров с возможностью использования «цифровой» платформы) с затратами в размере 1000 млн рублей, замена устаревших технологий механической и термической обработки для выпуска ключевой номенклатуры продукции на ООО «ПК «ЧАЗ» (оптимизация площадей, закупка современного металлорежущего оборудования для изготовления деталей — комплектующих гусениц, катков и узлов сцепления) с планируемыми инвестициями в размере 767,89 млн рублей.

11 проектов признаны перспективными и инвестиционными в электротехнической промышленности, 12 — в пищевой промышленности. Самые масштабные из них — модернизация и реконструкция Чебоксарского городского молочного завода по производству и реализации молочной продукции мощностью 200 т/сутки (объём инвестиций — 1280 млн рублей), освоение производства инновационных электротехнических изделий со строительством новой производственной площадки на АО «НПО «Каскад» (выпуск соединителей для различных отраслей промышленности и комплектующих для низковольтных комплектных устройств блочно-модульной конструкции, в том числе строительство нового административно-производственного здания, объём инвестиций — 1000 млн рублей).

В разделе «Жилищное строительство» представлено 12 проектов. Они касаются в основном текущей застройки микрорайонов — в частности, «Нового города», «Университетский-2», «Солнечный». Заявленный объём инвестиций — от 8193,5 млн рублей до 53 108 млн рублей.

Шесть проектов включены в раздел «Металлургия и металлообработка». Из них наибольший объём инвестиций планирует вложить ООО «Завод промышленного литья» — 1080 млн рублей. На предприятии хотят освоить серийное производство крупного вагонного литья для создания инновационных вагонов.

Также представлено по два инвестиционных проекта в легкой промышленности, строительной индустрии, три — в химической промышленности. Из них значительный объём инвестиций предусмотрен АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», где за 250 млн рублей планируют организовать производство по выпуску специализированной обуви из полиуретана.