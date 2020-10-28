Чита, , 08:01 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 18 октября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 33 465 таких граждан, уровень безработицы в регионе сократился до 6,4%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

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С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 54 649 человек. Только за последние сутки безработным признаны 62 человека. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), сейчас таких 14 290 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 281 человек закрыли свои ИП.

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