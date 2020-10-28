Москва, , 06:09 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с главой Минстроя РФ Владимиром Якушевым и обсудил реализацию в республике нацпроекта «Жильё и городская среда», а также федерального проекта «Чистая вода» проекта «Экология», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Николаев сказал, что все нацпроекты в Якутии исполняются в срок, работы идут по графику. На 1 октября жилья построено на 1,7% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Стороны обсудили и вопросы дальнейшего участия республики в федеральной программе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ». Речь шла о выделении средств на развитие инфраструктуры территорий — новой квартальной застройки в Якутске и Нерюнгри.

Были приняты и решения по вопросам поддержки системообразующих предприятий республики, в частности коммунальной сферы Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный ускорить расселение ветхого и аварийного жилья.