Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Долги президента США Дональда Трампа на сумму более $280 млн были списаны его бывшими кредиторами, пишет газета The New York Times со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома.

Решения о списании кредитов были приняты еще в период с 2010 по 2012 годы. Наибольшая часть была взята для возведения здания Trump International Hotel and Tower в Чикаго. Так, на его строительство будущий президент взял $640 млн у немецкого банка Deutsche Bank, а $130 млн — у американского инвестиционного фонда Fortress Investment Group.

Выплаты по кредитам должны были начаться с 2008 года, однако мировой финансовый кризис привел к убыткам и Трамп сначала запросил отсрочку, а позже обвинил Deutsche Bank в причастности к кризису и подал судебный иск против компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре издание The New York Times распространила информацию о том, что Дональд Трамп заплатил за 2016 и 2017 годы только $1,5 тысяч в качестве подоходного налога.

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