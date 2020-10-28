Шанхай, Китай, , 03:56 — REGNUM Объем внешней торговли Шанхая стремительно вырос в сентябре в связи с ростом импорта на фоне восстановления китайской экономики после эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Город обеспечил объем импорта и экспорта на уровне 335,9 млрд юаней (около $50,1 млрд) в сентябре, что на 10,6% больше в годовом исчислении и на 7,5% — в месячном, сообщили в таможне Шанхая.

Экспорт составил 124,6 млрд юаней, что на 0,6% ниже в годовом исчислении и на 2,2% больше относительно августа. Импорт достиг 211,4 млрд юаней, что, в свою очередь, на 18,5% больше в годовом исчислении и на 10,9% больше, чем в августе.

За три квартала по конец сентябре город обеспечил объем внешней торговли на уровне 2,53 трлн юаней, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Экспорт составил 1,01 трлн, прибавив 1%, а импорт прибавил 2,1%, достигнув отметки 1,52 трлн юаней.

Импорт высокотехнологической продукции Шанхаем вырос на 9,8%, достигнув 498,4 млрд юаней за девятимесячный период, составив треть от всего импорта. В то же самое время экспорт механических и электрических товаров достиг 686,1 млрд юаней, что на 0,4% больше в годовом исчислении и составляет 68,1% от общего объёма экспорта.

Крупнейшими торговыми партнерами города среди внешних игроков стали страны Евросоюза, США, а также страны АСЕАН. Рост внешней торговли с этими регионами у Шанхая составил 0,5%, 6,6% и 3,7% соответственно за первые три квартала.