Гавана, , 03:48 — REGNUM Американская компания Western Union решила в скором времени закрыть 407 своих офисов, которые расположены на Кубе. Об этом сообщает кубинская организация FINCIMEX, которая занимается обеспечением операций в платежных системах.

Это решение связано с принятием в США новых антикубинских санкций, ограничивающих осуществление денежных переводов в эту латиноамериканскую страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США ужесточил правила осуществления денежных переводов на Кубу. Новые ограничения должны вступить в силу во второй половине ноября.

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