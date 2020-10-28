Гавана, 28 октября 2020, 03:48 — REGNUM Американская компания Western Union решила в скором времени закрыть 407 своих офисов, которые расположены на Кубе. Об этом сообщает кубинская организация FINCIMEX, которая занимается обеспечением операций в платежных системах.
Это решение связано с принятием в США новых антикубинских санкций, ограничивающих осуществление денежных переводов в эту латиноамериканскую страну.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США ужесточил правила осуществления денежных переводов на Кубу. Новые ограничения должны вступить в силу во второй половине ноября.
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