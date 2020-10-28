Пекин, , 03:45 — REGNUM Прибыль крупнейших промышленных фирм Китая достигла 646,43 млрд юаней (около $96,5 млрд) в сентябре, что на 10,1% больше в годовом исчислении, сообщили 27 октября в Национальном бюро статистики КНР.

При этом, рост за указанный месяц был на девять процентных пункта ниже, чем в августе. За первые девять месяцев года прибыль крупнейших промышленных фирм Китая просела на 2,4% в годовом исчислении до 4,37 трлн юаней, что на два процентных пункта меньше, чем в период с января по август.

В частности, прибыль государственных промышленных фирм просела на 14,3% относительно аналогичного периода годом ранее до 1,13 трлн юаней, в то время как частных фирм — лишь на 0,5% до 1,27 трлн юаней.

За первые три квартала года прибыль добывающей промышленности Китая обвалилась на 37,2%, в то время как в обрабатывающей промышленности ситуация намного лучше — рост составил 1,1%.

Прибыль 21 из 41 промышленного сектора Китая выросла за указанный период, в то время как в оставшихся 10 секторах имело место падение прибылей. К крупным промышленным компаниям в Китае относятся те, чей годовой оборот бизнеса как минимум составляет 20 млн юаней.