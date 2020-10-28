Севастополь, , 03:30 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал главе правления АО «Севастопольский Морской Банк» Татьяне Герасимовой в удовлетворении иска к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», главой совета директоров которого является председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Истица требовала признать недействительным приказ, принятый в день назначения санации в банке — в январе 2020 года. Вердикт суда пока не изготовлен в полном объёме. Решение может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

В деле речь шла «о признании недействительным приказ No 3/1/2901 от 29.01.2020 года». В этот день на сайте АСВ появились данные, что госкорпорация в соответствии с решением регулятора будет принимать участие в финансовом оздоровлении банка Севастополя и уточнялось, что утверждён план санации, в котором в качестве инвестора определено ПАО «РНКБ Банк». Возможно, что речь идёт именно об этом приказе.

Напомним, на сегодня топ-менеджеры банка, учрежденного в 1994 году, пытаются оспорить ещё ряд документов, в том числе об уменьшении уставного капитала до одного рубля. 18 ноября арбитраж, например, рассмотрит иск крупного акционера и главы совета директоров Александра Анненкова, который требует признать незаконным довыпуск акций, опасаясь, что это приведёт к уменьшению доли акционеров в уставном капитале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк санируется с января 2020 года и срок оздоровления ему продлён до конца декабря. Предполагается, что юрлицо может войти в структуры санатора — «Российского национального коммерческого банка» (РНКБ Банка).

«Морская болезнь» банка Севастополя: банкиры пошли против Набиуллиной?