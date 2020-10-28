Саратов, , 03:08 — REGNUM Судья Саратовского арбитража Милена Штремплер отказала швейцарской страховой копании «Сува» (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt «SUVA») из города Люцерна в претензиях к «Саратовским авиалиниям», которые были лишены сертификата эксплуатанта после авиакатастрофы в Московской области в 2018 году. Истец пытался взыскать с авиаперевозчика сумму, эквивалентную 250 тыс. франков, что составляет около 16 млн рублей. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Сумму истец взыскивал «в порядке регресса возмещения вреда», но подробности спора пока неизвестны, так как решение в полном объёме ещё не изготовлено.

В ходе судебного заседания представитель СМИ Саратова заявлял ходатайство о проведении видеосъёмки, но стороны возражали, указав, что «это может привести к нарушению прав на неприкосновенность частной жизни».

Из материалов дела известно, что спор затрагивает авиакатастрофу 2018 года. У представителя истца судья запросил «представить доказательства нахождения в трудовых отношениях г-на KLAUI Ueli с компанией Burckhardt Compression AG, представить сведения: какая была цель поездки г-на KLAUI Ueli, который совершал полет по маршруту Цюрих-Москва-Орск (10.02.2018−11.02.2018)». Именно рейс «Москва — Орск» потерпел крушение в Подмосковье.

Решение арбитража вступит в законную силу через месяц со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

Напомним, самолёт саратовского авиаперевозчика 11 февраля 2018 года, вылетев по маршруту Москва — Орск, упал в Подмосковье. Во время катастрофы погибли шесть членов экипажа и 65 пассажиров. После проверок, проведённых Росавиацией, с 31 мая 2018 года АО «Саратовские авиалинии» лишились сертификата эксплуатанта.