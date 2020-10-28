Пекин, , 02:52 — REGNUM Центробанк Китая влил наличность в банковскую систему посредством открытых рыночных операций с целью поддержания ликвидности, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Народный банк Китая влил 100 млрд юаней (около $14,9 млрд) в рынок посредством семидневных обратных РЕПО по процентной ставке 2,2%, говорится в официальной заявлении на сайте банка.

Данный шаг призван поддержать достаточно высокую ликвидность в банковской системе, сообщил центральный банк Китая. Вкупе с 70 млрд юаней обратного РЕПО со сроком погашения в тот же день, это привело к чистой инъекции в рынок ликвидности на уровне 30 млрд юаней.

Обратное РЕПО — это процесс, в ходе которого центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков путем проведения торгов с соглашением о продаже их обратно в будущем.

Согласно отчету о работе правительства за этот год, Китай проводит более гибкую и адекватную денежно-кредитную политику.