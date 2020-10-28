Пекин, , 02:12 — REGNUM Ситуация с поставками свинины в Китае продолжит улучшаться, а очередные скачки цен маловероятны до конца 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

«С начала года местные власти плодотворно имплементировали политику поддержки восстановления производства свинины, ускорения расширения ферм, а также запуска регулярным мер профилактики и контроля за африканской чумой свиней, что суммарно привело к росту производства», — заявил главный экономист Министерства сельского хозяйства и вопросов села КНР Вэй Байган.

На конец сентября общее количество свиней, доступных для убоя достигло 370 млн. Цены на свинины продолжили снижаться семь недель подряд, а производство продолжило наращиваться, отметил Вэй.

Для обеспечения стабильности поставок свинины, власти Китая также наращивают импорт этого мяса. В период с января по сентябрь общий приток импортной свинины достиг 3,8 млн тонн, что на 132,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил заместитель руководителя департамента животноводства при министерстве Чэнь Гуанхуа.

Данные показатели уже превысили суммарные показатели за прошлый год, которые приблизились к 2 млн тонн, отметил Чэнь. С начала года правительство Китая предприняло ряд мер наращивания поставок, включая вливание замороженной свинины из государственных резервов на рынок, а также наращивание импорта.