Пекин, 28 октября 2020, 02:12 — REGNUM Ситуация с поставками свинины в Китае продолжит улучшаться, а очередные скачки цен маловероятны до конца 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.
На конец сентября общее количество свиней, доступных для убоя достигло 370 млн. Цены на свинины продолжили снижаться семь недель подряд, а производство продолжило наращиваться, отметил Вэй.
Для обеспечения стабильности поставок свинины, власти Китая также наращивают импорт этого мяса. В период с января по сентябрь общий приток импортной свинины достиг 3,8 млн тонн, что на 132,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил заместитель руководителя департамента животноводства при министерстве Чэнь Гуанхуа.
Данные показатели уже превысили суммарные показатели за прошлый год, которые приблизились к 2 млн тонн, отметил Чэнь. С начала года правительство Китая предприняло ряд мер наращивания поставок, включая вливание замороженной свинины из государственных резервов на рынок, а также наращивание импорта.