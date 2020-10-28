Пекин, , 02:04 — REGNUM Рынок «умных колонок» материковой части Китая, как ожидается, вырастет на 16% в годовом исчислении в 2020 году, в то время как остальной рынок вырастет на 3%, сообщает агентство Синьхуа.

По данным, предоставленным в недавнем докладе глобальной технологической аналитической компании Canalys, глобальный рынок «умных колонок», как ожидается, существенно укрепится в 2021 году. При этом, рынки за пределами Китая будут восстанавливаться и вносить больший вклад в годовой рост.

Эксперты Canalys ожидают, что рынок достигнет объема 163 млн устройств в 2021 году, увеличившись на 21%. Количество «умных колонок», установленных во всем мире должно увеличиться до 640 млн единиц к 2024 году.