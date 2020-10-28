Пекин, , 01:59 — REGNUM Общая непогашенная задолженность местных правительств Китая осталась в рамках официального лимита в 25,58 трлн юаней (около $3,84 трлн) на конец сентября, сообщили в Министерстве финансов КНР.

Высший законодательный орган Китая принял решение о том, что максимальный лимит задолженности местных правительств в этом году не должен превышать 28,8 трлн юаней.

Китай выпустил государственные облигации на сумму 5,68 трлн юаней в период с января по сентябрь текущего года, среди которых общие и специальные облигации составили 1,98 трлн и 3,7 трлн юаней соответственно.

Страна сделала выпуск облигаций единственным законным способом для местных органов власти нарастить свои долги в рамках усилий по предотвращению системных финансовых кризисов.