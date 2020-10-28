Пекин, , 01:53 — REGNUM В настоящее время в Китае более 60% всех городских автобусов заменены на электрические, что на 20% больше, чем в 2015 году, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным, предоставленным Министерством экологии и окружающей среды КНР, данные меры замещения были осуществлены в рамках программы экологизации транспортной системы страны во время 13-го Пятилетнего плана (2016−2020), который включает в себя увеличение доли транспортных средств на чистой энергии, а также закупку газового транспорта.

За прошедший месяц общие продажи пассажирского транспорта в Китае выросли на 8% в годовом исчислении до 2,09 млн единиц, в то время как продажи экологичного общественного транспорта взлетели на 67,7% до 138 тыс. единиц. Китай занимает 55% от мировой доли продаж транспортных средств на новых источниках энергии.

Для удовлетворения нового спроса, выработанного «зеленым потреблением», Госсовет КНР одобрил в начале октября план стимуляции индустрии экологичных видов транспорта, который подчеркивает необходимость внедрения жизненно-важных технологий, консолидации строительства инфраструктуры, включая зарядные станции, а также усиление международного сотрудничества в данной сфере.

На конец 2019 года неископаемое топливо составило 15,3% от общего энергопотребления страны, что являлось опережением обещаний Китая, данным им мировому сообществу по этому вопросу.