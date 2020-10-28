Пекин, , 01:44 — REGNUM Почти 19 тыс. предприятий были добавлены в список производителей интегральных схем (IC) в Китае за третий квартал 2020 года в связи со стремительным ростом сектора, сообщает агентство Синьхуа.

По данным платформы запросов к базам данных Tianyancha.com, к середине октября 2020 года в стране насчитывалось 48 тыс. вновь зарегистрированных IC-компаний, а их общее количество превысило 230 тыс.

Китайская IC-индустрия продолжила, при этом, свой стремительный рост даже несмотря на пандемию нового коронавируса, которая стала особенно губительной для экономики страны в первом полугодии, сообщили в Китайской ассоциации полупроводников.

Общие продажи в данной отрасли достигли 353,9 млрд юаней (около $53 млрд) в период с января по июнь, что на 16,1% больше в годовом исчислении. По официальным данным, объем IC-отрасли в Китае вырос на 15,8% в годовом исчислении за 2019 год, превысил 750 млрд юаней.