Пекин, , 01:39 — REGNUM Крупные китайские производители алкоголя увеличились прибыль на 1,3% в годовом исчислении до 103,31 млрд юаней (около $15,48 млрд) за первые восемь месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, за тот же период производители алкоголя годовым оборотом более 20 млн юаней суммарно обеспечили выручку в размере 512,95 млрд юаней, что на 2,4% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Китайские предприятия, занимающиеся производством алкоголя, произвели суммарно 4,18 млн килолитров продукции в период с января по август, что на 11,1% ниже в годовом исчислении. Производство пивоварен просело на 7,9% в годовом исчислении, в то время как производство вина упало на 28,8%.