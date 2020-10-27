Скопье, , 22:32 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrfi 25 октября сообщило, что 62% домашних хозяйств страны до сих пор используют дрова для отопления. Ещё 29% используют в этих целях электроэнергию и только 8% подключены к системе центрального отопления.

Уинслоу Хомер. Мальчик с дровами. 1873

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Такая картина объясняется тем, что Северная Македония до сих не газифицирована. В год средняя македонская семья использует от 3 до 10 кубометров дров для отопления. Экономически это гораздо выгоднее, чем отопление при помощи электронагревателей, однако это вносит свою лепту в ухудшение и так бедственной экологической ситуации в этой бедной стране.

Напомним, уже несколько месяцев в Македонии еженедельно проходят протесты против роста цен на электроэнергию, связанного с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

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