Бишкек, , 20:04 — REGNUM Министерство труда и социального развития Киргизии предлагает повысить размер пособия по безработице до 900 сомов (849 рублей) в месяц на период с 1 июля по 31 декабря 2020 года, а также временно упростить порядок его выплаты.

Предполагается, что благодаря этому удастся оказать поддержку примерно 38,5 тысячи граждан, регулярно плативших взносы в социальный фонд, но уволенных по причине экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В ведомстве отмечают, что официально признанным безработным гражданам, которым ранее было назначено пособие по безработице в условиях наличия непрерывного страхового стажа не менее 12 месяцев за последние три года, выплаты будут производиться в повышенном размере.

В ведомстве отмечают, что на увеличение пособия по безработице из республиканского бюджета придется дополнительно выделить порядка 225 млн сомов (212 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время размер базового пособия по безработице в Киргизии составляет лишь 300 сомов (283 рубля). А официально зарегистрированными в службах занятости безработными числятся около 100 тысяч киргизстанцев.