Подгорица, , 19:43 — REGNUM Ежегодно в Средиземное море попадает около 229 000 тонн пластиковых отходов, что составляет более 500 транспортных контейнеров в день, говорится в заявлении Международного союза охраны природы.

В документе также отмечается, что если рассматривать с точки зрения количества отходов на душу населения, то здесь лидирует Черногория.

С точки зрения общего количества пластиковых отходов, попадающих в море, то во главе списка находятся Египет с 74 000 тонн в год, Италия с 34 000 тонн в год и Турция с 24 000 тонн в год.

Однако по количеству утилизируемых отходов на душу населения Черногория лидирует с показателем восемь килограммов на человека в год, а Босния и Герцеговина и Северная Македония — с тремя килограммами на человека в год.