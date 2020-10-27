Пекин, , 19:19 — REGNUM В Китае в рамках создания в стране общества среднего достатка, которое запланировано к 2021 году, подведены итоги выполнения принятой в 2018 году трехлетней программы улучшения условий жизни в сельских районах. Об этом 27 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную высокопоставленным представителем министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР У Хунъяо.

По данным ведомства, уже более чем 90% административных единиц в сельской местности охвачены комплексными системами очистки сточных вод и переработки мусора. Необходимые санитарные условия имеются в более чем 65% домохозяйств на селе, причем сообщается, что общее количество отремонтированных и обновленных систем за этот период составило около 30 млн.

Касаясь перспективы продолжения этой работы за рамками 2021 года, У Хунъяо подчеркнул, что реализация основных положений плана будет расширена на еще не охваченные им регионы, и ее планируется осуществлять в ближайшие пять лет.