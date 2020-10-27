Пекин, , 19:18 — REGNUM Китайские СМИ обращают внимание читателей на статью одного из руководителей крупной американской инвестиционной фирмы Bridgewater Рэя Далио, опубликованной британской Financial Times. Об этом 27 октября сообщает Синьхуа, выделяя ключевую часть материала, в которой говорится, что «антикитайская предвзятость ослепляла слишком многих, мешая увидеть возможности, которые открываются в быстро меняющемся мире».

Несмотря на постоянные сомнения в отношении Китая, по мнению автора, страна быстро развивается и добивается исключительных успехов. В ней достигнут один из самых низких в мире показателей заболеваемости коронавирусом, произошли и постоянно углубляются «экстраординарные» экономические изменения. Кроме того, Китай является одной из самых крупных в мире культур. Признаваясь, что постоянно отслеживая состояние фундаментальных инвестиционных показателей, Р. Далио обращает внимание на привлекательные активы гособлигаций КНР, что особенно важно на фоне испытываемого миром дефицита китайских акций. По его оценкам, Китаю за счет этих факторов удастся обеспечить стабильный приток инвестиций, необходимый для поддержки национальной валюты, которая находится на высоком уровне доверия уже на протяжении двух лет.