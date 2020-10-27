Аньхой, , 19:16 — REGNUM В рамках создания в восточной провинции Аньхой новой зоны свободной торговли (ЗСТ), в её административном центре городе Хэфэй открылся офис международной аудиторской компании KMPG. Об этом 27 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что это является частью осуществляемой в стране политики реформ и открытости.

Как сообщил СМИ секретарь городского комитета КПК Юй Айхуа, возможность расширения международного сотрудничества, в том числе аудита, предоставлена быстрыми темпами развития провинции и ее центра. У KMPG, по его словам, появляются прекрасные возможности использовать свой международный опыт и профессиональные преимущества в секторе предоставления финансовых услуг, а также поддержке стартапов талантливой молодежи.

В открытии офиса принял участие председатель отделений компании в Китае и странах АТР Хонсон То.