Лондон, , 18:32 — REGNUM Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce официально предупредил сотрудников о возможной приостановке заводов, а также о сокращении рабочего дня и зарплат, сообщает 27 октября Financial Times со ссылкой на неназванный источник.

По утверждению издания, эти меры вызваны резким падением спроса на самолеты во время пандемии коронавируса.

Отмечено, что представители холдинга уже подтвердили эту информацию изданию и пообещали предоставить своим сотрудникам более подробные сведения по этому вопросу в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Rolls-Royce объявила о сокращении девяти тыс. рабочих мест.

Группа Rolls-Royce производит целый ряд инженерных систем для гражданской и военной авиации, судостроения и энергетики.

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