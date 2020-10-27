Загреб, , 18:27 — REGNUM Британская бюджетная авиакомпания JET2 отменила полеты в хорватские аэропорты в 2021 году, сообщила компания Croatia Aviation.

По летнему расписанию этого года эта авиакомпания летала в Пулу, Сплит и Дубровник, что значительно меньше, чем в прошлом году.

Такое решение последовало после того, как в конце августа Великобритания внесла Хорватию в «красный список», и в этом году компания отменила все рейсы в хорватские аэропорты.

Как указывается в сообщении, из-за постоянной неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, компания отказалась от ввода линий в Задар летом 2021 года, хотя планировалось ввести две линии в Задар из Манчестера и Лондона.

Помимо Задара, следующим летом у компании не будет рейсов в Пулу.