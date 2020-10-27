Москва, , 17:50 — REGNUM В России имеет смысл создать аналог расформированной Росохранкультуры, сообщил 27 октября российский президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Путин «Мы всё время боремся за сокращение аппарата и против раздувания каких-то бюрократических структур, но если уж Минстрой вобрал в себя все функции строительства, в том числе и в сфере культуры, то, конечно, без всякого сомнения, контроль за этим должна осуществлять профильная организация».

Глава государства сказал, что вопрос возрождения Росохранкультуры будет обсуждаться.

Напомним, Росохранкультура, или Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, была расформирована в 2011 г., её функции были переданы Минкультуры РФ.

Эта исполнительная структура занималась охраной культурного наследия, авторского права и смежных прав. В её задачи входили контроль, надзор и нормативно-правовое регулирование в вышеуказанных сферах.

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