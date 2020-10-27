Москва, 27 октября 2020, 17:50 — REGNUM В России имеет смысл создать аналог расформированной Росохранкультуры, сообщил 27 октября российский президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
Глава государства сказал, что вопрос возрождения Росохранкультуры будет обсуждаться.
Напомним, Росохранкультура, или Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, была расформирована в 2011 г., её функции были переданы Минкультуры РФ.
Эта исполнительная структура занималась охраной культурного наследия, авторского права и смежных прав. В её задачи входили контроль, надзор и нормативно-правовое регулирование в вышеуказанных сферах.
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