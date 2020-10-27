Нижний Новгород, , 17:47 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил заявку «Эффективная поддержка семей: возможность измениться» на участие в конкурсе в номинации «Новая социальная стратегия».

Предложенная главой региона инициатива предусматривает ряд мер, направленных на усиление адресной поддержки нуждающихся семей.

По словам Никитина, суть этой идеи заключается в том, чтобы перейти от формального распределения выплат к адресной поддержке реально нуждающихся семей — с учетом их индивидуальных потребностей. Благодаря чему можно будет улучшить качество жизни детей, проживающих в таких семьях.

Губернатор также отметил, что в рамках выдвинутой им инициативы предполагается формирование единого реестра жизненных ситуаций для проактивного информирования граждан о праве на меры поддержки; расширение доступа некоммерческих социально ориентированных организаций к оказанию различных видов помощи.

«Сейчас мы уже реализуем пилотный проект по увеличению уровня дохода граждан на основе социального контракта, то есть с учетом принципа адресности и нуждаемости. 75% социальных контрактов заключено с семьями, в которых есть дети», — подытожил Глеб Никитин.

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