Москва, 27 октября 2020, 17:41 — REGNUM Курс евро на торгах во вторник, 27 октября вновь превысил 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 17:21 мск курс евро поднялся на 80 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 91,05 рубля.
Напомним, что накануне евро впервые за месяц опускался ниже отметки в 90 рублей.
Курс доллара также растёт на сегодняшних на торгах. На текущий момент он подорожал на 66 копеек — до 77,04 рубля.
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