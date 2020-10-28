Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 28 октября, Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, а также ряд бюджетообразующих проектов законов, в том числе о новом исчислении МРОТ, сообщает ИА REGNUM.

Согласно проекту главного финансового документа страны, доходы бюджета в 2021 году составят 18,8 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы — 6,03 трлн рублей, в 2022 году — 20,6 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы — 6,88 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы — 7,5 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета РФ в 2021 году составят 21,5 трлн рублей, в 2022 году — 21,9 трлн рублей, в 2023 году — 23,7 трлн рублей.

В 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, или 1% ВВП, в 2023 году — 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

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В целом, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, можно говорить о поддержке проекта федерального бюджета фракциями, однако депутаты предлагают рассмотреть возможности дополнительного выделения средств по ряду направлений: эти вопросы найдут отражение в постановлении нижней палаты парламента.

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Кроме того, на пленарном заседании парламентариям предстоит обсудить проекты бюджетов внебюджетных фондов ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Кроме того, на пленарном заседании парламентариям предстоит обсудить проекты бюджетов внебюджетных фондов ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

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